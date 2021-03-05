بنات منى الشاذلي تخطفن الأنظار في أول ظهور لهن.. جمالهن خطف الأضواء من أمهم

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للإعلامية المتألقة منى الشاذلي مع فتاتين في عمر الزهور زعموا أنهن بناتها، حيث أثاروا موجة من الجدل على مواقع التواصل.

وبحسب ما جاء في الصورة التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل، فقد ظهرت منى الشاذلي مرتدية فستان أحمر وبرفقتها ابنتيها.

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وقد أثارت الفتاتان حالة من الجدل بين جمهور ومتابعي والدتها الإعلامية منى الشاذلي بجمالهن الآخاذ، حيث بدا وجه9 الشبه الكبير بينهما وبين والدتهما.

ويُذكر أن الإعلامية منى الشاذلي تقدم برنامج «معكم» من العام 2014 بعدما تركت منى الشاذلي قناة أم بي سي مصر بشكل ودي كما بينت القناة ذلك، حيث كانت تقدم برنامج جملة مفيدة وهو غالبا يتضمن نفس محتوى وحيثيات برنامج «معكم منى الشاذلي».