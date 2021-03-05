بعد سرقة سيارتها.. كوكي شقيقة روبي تصدم الجمهور بتفاصيل الواقعة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة كوكي شقيقة روبي، وذلك بعد الإعلان عن سرقة سيارتها وحبسها من قبل المتهمين بالسرقة في منزلها مع ابنتها.

ومن خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كتبت كوكي: «الحمد لله تم القبض علي الشغالة ورجوع العربية بعد ٢٤ ساعة بس من سرقتها والفضل كله يرجع بعد ربنا لسيادة المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث التجمع الاول وسيادة الرائد احمد عويس معاون قسم التجمع الفعلا مناموش لحد مرجعولي العربية ومسكو الشغالة بجد احنا في امان بفضل الناس دي وفعلا تحيا مصر».

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ومن خلال تابعت: «اوعوا يا جماعه حد يجيب شغاله مقيمه الا لو واثق فيها و بلاش مكاتب انا جبت واحده من مكتب و قعدت يومين و التالت سرقت العربيه ومفتاح الشقة و قفلت عليا من بره و لولا ستر ربنا كانت ممكن تاخد بنتي الحمد لله قدر الله و ماشاء فعل».