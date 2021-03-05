جوهرة تصدم متابعيها بفستان قصير في أحدث ظهور لها.. والجمهور يرد: «شفنا كل حاجة» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الراقصة الاستعراضية جوهرة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت جوهرة عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وعلقت عليها قائلًة: «عشان أنا بيبي».

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وظهرت الراقصة الاستعراضية «جوهرة» بإطلالة جريئة ولافتة للأنظار، مرتدية فستان مثير و مكشوف، قصير بدون أكمام و ينتمي لصيحة فساتين الأوف شولدر، ذا فتحة جريئة عند منطقة الصدر، ما عكس أنوثتها و أبرز قوامها الرشيق الممشوق.



اعتمدت جوهرة على ترك خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدله على كتفيها بطريقة جذابة ولافتة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الجذابة التي كشفت عن جمال ملامحها مع احمر للشفاه باللون الروز اللامع.