حرب الفنانات.. منه فضالي تثير الجدل بتصريح صادم عن ياسمين صبري

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتقدت الفنانة منه فضالي الفنانة ياسمين صبري، قائلةً إنها فتاة جميلة وحسب، حيث رفضت التعليق على مستواها في التمثيل.

وقالت الفنانة منه فضالي ردًا على سؤال عن النجمة ياسمين صبري: «لا تعليق .. هي حلوة وبنوته قمر وبس، وإنها لا تختارها في أي عمل فني».

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وعن سؤالها إذا عرض عليها عمل لمحمد رمضان أو ياسمين صبري من تختار، قالت: «بالطبع رمضان لانه ممثل تقيل واشتغل علي نفسه كويس جدا ومطلعش مرة واحدة».

يذكر أن منة فضالي ستشارك في مسلسل ” مقابله مع السيد آدم ٢” حيث تقوم بدور خبيرة تجميل، لديها أخت ليست شقيقة، سورية، تكتشف أنها قتلت وتم سرقة أعضائها، فتقرر الانتقام وتبدأ رحلتها وتلتقي بالسيد آدم.