ميس حمدان تصدم جمهورها بتعليقها عن الحجاب (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم -

القاهرة – “لها” 05 مارس 2021

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ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمدان على حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو، للترويج لملابس للفتيات، كشفت من خلاله عن تلقيها أسئلة من المحجبات حول إمكانية ارتداء التيشيرت الفضفاض الذي تروّج له، ولذلك قررت أن تجري تجربة عملية لإثبات إمكانية حدوث ذلك.

واستعرضت ميس مميزات التيشيرت الواسع، وقالت رغم أنه فضفاض إلا أنها تثق بأن في إمكان المحجبات ارتداء المقاس الصغير منه، وبدأت في ارتداء جاكيت فوق التيشيرت ثم قررت وضع الحجاب على رأسها.

وأوضحت ميس حمدان أنها لا تمتلك طرحة لارتدائها، ولذلك استعانت بشال من خزانتها، مشيرةً إلى أنها لا تجيد ربط الحجاب، وبدأت في استعراض شكلها بالحجاب، قبل أن تنظر إلى نفسها وتقول “والنبي حلو ولذيذ الحجاب… ربنا يهدينا جميعاً”.

وواصلت ميس استعراض مظهرها كمحجبة، وقررت استبدال الطرحة بشال أصغر، لتوضح تفاصيل أخرى للفتيات المحجبات اللواتي يرغبن في ارتداء أزياء مشابهة للتيشرت الذي ترتديه.

يُذكر أن أخر أعمال ميس حمدان كان ظهورها ضيفةَ شرفٍ في مسلسل “ونّسني” خلال موسم رمضان الماضي، وهو من بطولة: محمود الليثي، حازم إيهاب، بسنت شوقي، سامي مغاوري، حنان سليمان، سارة درزاوي، أحمد سلطان وهنا غنيم، تأليف ورشة كتابة تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله.