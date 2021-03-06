ياسمين رئيس.. بإطلالة جديدة تثير سخرية متابعيها

عدن - ياسمين عبد العظيم - حرصت الفنانة ياسمين رئيس، علي مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة لها.

ولم تظهر ياسمين بوجهها، حيث أطلت وهي جالسة على مقعد وتنظر إلى هاتفها، ومرتدية فستان أسود قصير كشف عن ساقيها، وجورب شفاف مدون عليه كلمات باللغة الإنجليزية، وهو ما أثار دهشة متابعيها.

وانهالت عليها تعليقات الآلاف من متابعيها ، حيث سخر البعض من إطلالتها، وكان من بين التعليقات: “كيف عرفتي أن عندي امتحان الصبح”:”هو فيه حد مذاكر علي رجلك”:”كنتي بتغشي في امتحان ايه”:”كده عرفت هنغش ازاي”

وخلال نوفمبر الماضي، أعلن المخرج هادي الباجوري، وفاة والدة زوجته الفنانة ياسمين رئيس، بعد صراع طويل لها مع المرض.

وكان كشف المخرج خلال تصريحات صحفية سابقة، أن والدة زوجته قد اشتد عليها المرض خلال أيامها الأخيرة قبيل وفاتها.

وخلال تصريحات إعلامية مسبقة للفنانة، كشفت بصورة ساخرة عن سبب خوفها من والدتها، حيث قالت: «ماما وأنا صغيرة كانت بتبرق لنا.. فأنا قررت مبرقش لابني طول حياتي».

وكانت وجهت ياسمين رسالة شكر لوالدتها خلال أبريل من العام الماضي، عبر حسابها الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر».

ودوّنت: «النهاردة طبخت ملوخية وفراخ محمرة وذاكرت ‏مع ابني وعملنا الواجب وكمان كان عندنا واجب موسيقى، متسألونيش إزاي، شكرا كورونا ولا تسألني من أنا، يا حبيبتي يا ماما».‏

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