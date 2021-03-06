سوزان نجم الدين.. تتألق بإطلالة ساحرة.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة سوزان نجم الدين، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة كلاسيكية كشفت عن جمالها.

وتألقت سوزان نجم الدين، بفستان قطيفة مجسمًا باللون الاسود ابرز عن رشاقتها، وشعر ذهبي فاتح بتسريحة مميزة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت سوزان نجم الدين في الماكياج على اللون الاسود للعيون ليبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

يذكر أن أحدث أعمال النجمة سوزان نجم الدين ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل “لما كنا صغيرين” تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، وبطولة النجوم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ.

وكانت سوزان شاركت النجم حمادة هلال بطولة مسلسل ابن أصول وشاركهم المسلسل مجموعة من النجوم منهم أيتن عامر ورانيا منصور وإيناس كامل وكتبه أحمد محمود أبو زيد وأخرجه محمد بكير وأنتجته “سينرجى” وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه ومع إعادة عرضه أيضا.