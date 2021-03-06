تصريحات صادمة من عمرو أديب عن زفاف دينا داش.. فيديو

عدن - ياسمين عبد العظيم - علق الإعلامي عمرو أديب على حفل زفاف البلوجر دينا داش الذي أقيم الخميس الماضي، مشيرا إلى أنه تصدر الأكثر بحثا على جوجل وعدة مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أديب خلال برنامج الحكاية على mbc مصر: “لاحظت إن كل المعازيم مفيش حد بكمامة.. وده معناه حاجة من اتنين.. ياكلهم عاملين تحليل بي سي ار..وإما كلهم واخدين اللقاح.. عامة ربنا يديكي الصحة والعافية دينا ويا محمود عريسها”.

من ناحية أخرى أشاد أديب بحسن تنظيم فقرات الحفل ورقص المدعوين من أصدقاء العروسين على الأغاني وخاصة المهرجانات الشعبية وقال: لو فيلم بيتصور مش هيبقى بالنظام والتدريب ده وبصوا بيرقصوا عالمهرجانات إزاي فتحوا نفس الواحد على الأفراح والفرجة على الأفراح.. طبعا مش هقول حاجة تانية زي ماكنتوا فاكرين.

يذكر أن دينا داش بلوجر مصرية وشقيقة الفنان الشاب أحمد داش وتصدرت تريند جوجل بعد حفل زفافها الخميس.