ريهام سعيد تعلن اعتزالها عالم الجن والعفاريت

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت الإعلامية المصرية ريهام سعيد رفضها وصف مذيعة الجن والعفاريت، وقالت إنها قدمت على مدار 18 عاما ثلاث حلقات فقط، عن هذا الموضوع الشائك.

وأضافت أن نجاح هذه الحلقات دفع البعض لوصف برنامجها ببرنامج العفاريت والخرافات، وتعهدت بألا تناقش هذه القضايا في برنامجها مرة أخرى.

ريهام افتتحت حلقة جديدة من برنامجها “صبايا الخير” بمقدمة طويلة عن علاقتها وبرنامجها بموضوعات الجن والعفاريت، وقالت: على مدار 18 سنة عملنا آلاف الحلقات وعملنا 3 حلقات فقط عن الجن، والناس واخدة فكرة إننا برنامج عفاريت أو بنتكلم عن الجن والخرافات.

وتابعت: هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ورغم أننا قدمنا 3 حلقات عن الجن لا يوجد مشهد واحد فيها مفبرك، لكن الناس أخذت عني انطباع أننا نقدم حلقات عفاريت وجن وهذا غير صحيح.