شكرا لاهتمامكم بخبر مادلين طبر تهاجم محمد رمضان بسبب تصويره لمضيفة جوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاجمت الفنانة مادلين طبر، الفنان محمد رمضان بسبب مقطع فيديو نشره من داخل طائرة، قام فيه بتصوير مضيفة طيران وهي تقوم بعملها، وتعمل على تغطيته.

وفي الفيديو المثير للجدل ظهر محمد رمضان وهو مستلقي في الطائر، وتقوم المضيفة بتغطيته، ليشكرها مصوراً المشهد بكاميرا هاتفه المحمول، حيث نشر الفنان المصري مقطع الفيديو معلقاً عليه: “المضيفة الحنينة رزق”، وهو ما عرضه لهجوم واسع من بعض متابعيه.

مادلين طبر، عبرت عن غضبها من مقطع الفيديو المثير لجدل، وكتبت في تعليقها عليه: “بقت فيديوهاتك مستففزة يا زميل، أنت ما بتسمع نصيحة، بس بلاش تعند، أنت عارف إن أنا من محبينك كفاية”.

الفنانة الشهيرة ليست الوحيدة التي عبرت عن غضبها من مقطع الفيديو، وإنما تسبب المقطع الذي نشره الفنان المصري في حسابه الشخصي في موجة غضب ضده، وجاء في التعليقات: “إيه النقص ده، بتصور واحدة وهي بتشوف شغلها!”، “مش عارف تغطي نفسك يا حبيشه”، “هل هي سمحت لك تنشر صورتها، ولا أنت بقيت بتستحل كل حاجة وعدك هوس بتصوير أي حاجة تستعرض فيها إن معاك فلوس”، “لقطة غير موفقة منك، مش لطيف خالص إك تنشر صورة لواحدة ست بتشوف شغلها لمجرد إنك تستعرض إمكانياتك”.

أثار مقطع الفيديو الشهير غضب المتابعين ، واتهموا محمد رمضان بتعمد استعراض ثروته، وتعمد التباهي بممتلكاته وبنمط حياته، حيث جاء هذا الفيديو بعد أيام من نشر محمد رمضان، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للترويج لأغنيته الجديدة “Versace baby” والتي من المقرر طرحها قريباً، ووضع النقود حول وسطه، حيث مرتدياً ملابس كاجوال لونها أسود ونظارات شمس.

يستعد محمد رمضان لسباق الدراما الرمضاني 2021 بمسلسل موسى، بميزانية تتخطى الـ30 مليون جنيه بما يعادل 1,915,373 دولارا أمريكياً، وذلك لتصوير مشاهد العمل في العديد من الدول، وسيتم بناء عدد من الديكورات من أجل التصوير.

وكان مسلسل موسى تعرض لإيقاف التصوير بسبب أزمة محمد رمضان الشهيرة بعد التقاطه لصورة مع إسرائيلي تسببت في توجيه انتقادات حادة له وصلت حد قرار رسمي بإيقافه عن العمل، ليعلن بعدها النجم المصري عن إيقاف تصوير المسلسل ووجه الفنان المصري الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، معلناً في الوقت نفسه عن إيقاف مسلسله الجديد الذي كان يُجهز لعرضه خلال شهر رمضان القادم.

واستمرت أزمة مسلسل موسى إلى أن قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر إلغاء قرار وقف محمد رمضان عن التمثيل نهائياً، وأصدرت نقابة المهن بياناُ قررت فيه حفظ التحقيق وإلغاء الإيقاف مع الاكتفاء بفترة إيقاف محددة. ولم تحدد اللجنة الفترة التي من المقرر أن يتم إيقافه خلالها

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.