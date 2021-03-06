بعد تداول أنباء عن وفاته.. نقابة الفنانين السورية تكشف عن طبيعة الحالة الصحية للفنان صباح فخري

عدن - ياسمين عبد العظيم - شائعات قوية انتشرت خلال الأيام الماضية حول وفاة المطرب السوري صباح فخري مما أثار إنزعاج جمهوره ومحبيه.

نقابة الفنانين السورية قررت توضيح تطورات الحالة الصحية للفنان القدير صباح فخري لنفي شائعة وفاته.

وكتبت نقابة الفنانين السورية عبر صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”بعد التواصل مع الزميل انس فخري، ابن الفنان القدير صباح فخري، تم التأكد بأن الفنان القدير صباح فخري بخير وبصحة تامة، وكل خبر لم يصدر عن صفحة نقابة الفنانين فهو إشاعة

.ولد صباح الدين أبو قوس المعروف بـ (صباح فخري) في مدينة حلب الشهباء السورية في الثاني من شهر مايو عام 1933، صباح، الاسم الذي أطلقته أمه عليه عندما ولدته في الصباح رغم رغبتها آنذاك بإنجاب أنثى، أباهُ محمد مقرئ، مدرّس للقرآن الكريم ومنشد صوفيّ، تزوج والده أربع نساء، الزوجة الأولى أنجبت له ولدين وبنت وتوفيت، ثم تزوّج من والدة الفنان صباح فخري التي أنجبت أربعة شبان وبنت، كان صباح أصغرهم، ثم تزوّج الزوجة الثالثة وأنجب منها ابناً، أما الزوجة الرابعة فلم ينجب منها أولاداً.