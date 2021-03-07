بافخاذ عريانة – اتفرج نسرين طافش عملت ايه تاني

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة نسرين طافش صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نسرين طافش في الصورة بجوار غزالة، مرتدية فستانا باللون الذهبي في لبني، وشعرها منسدلا على كتفيها، وعلقت على الصورة: “كل عام وانتو بخير”.

ويعرض حاليا للنجمة نسرين طافش مسلسل “الوجه الآخر” عبر قناة أبو ظبي الفضائية، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت، الإمارات، والسادسة مساء بتوقيت السعودية، والخامسة مساء مصر وسوريا.

مسلسل “الوجه الآخر” بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

كان مسلسل “ختم النمر”، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.