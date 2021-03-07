حسين المهدي مع أبناء الفنان الراحل مشاري البلام ومواقع التواصل تشيد بموقفه

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشر الفنان حسين المهدي صورة له مع أبناء الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام الذي توفي عن عمر ناهز ال48 عاماً، بعد أيام قليلة من نقله إلى العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا.

أبناء الفنان الراحل مشاري البلام الثلاث هم : عبد الله مشاري البلام صالح مشاري البلام حمد مشاري البلام، ظهروا بصحبة الفنان الكويتي حسين المهدي.

وعلق الإعلامي بشار جاسم منتقداً بعض الفنانين الذين وصفهم بالتظاهر بالحزن على وفاة مشاري البلام مشيداً بموقف حسين المهدي وحرصه على اللقاء بابناء البلام والاطمئنان عليهم.

وقال بشار الجاسم في تدوينه له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : للأسف في فنانين يتباكون على فراق المرحوم مشاري البلام وبعد دقيقة يتراقصون، المشاعر مو بالتمثيل ولا الشو، تعلمون من حسين المهدي، الوفاء وكفاية متاجرة بالميت.

وعلق عدد كبير من المتابعين على صورة حسين المهدي بصحبة أبناء البلام، فقال احد المتابعين : الفنان حسين المهدي ونعم الرجل اخلاقه طيبه ما ترك اولاد صديقه يزورهم عشان يطيب خواطرهم والله يرحم مشاري البلام ويغفر له”، وعلق آخر :”الوفا جميل بين الاصحاب حتى بعد الوفاه”، وأشاد أحدهم بموقف حسين المهدي قائلاً:”اكثر شخص حسين المهدى يحب مشارى البلام الله يرحمه برحمته”، كما قدم المتابعون تعازيهم لأبناء مشاري البلام.