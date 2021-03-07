دنيا بطمة تحتفل مع زوجها بالبراءة من قضية حمزة مون بيبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تواصل الفنانة المغربية دنيا بطمة الاحتفال بعد إعلان حصولها على البراءة من قضية حمزة مون بيبي التي كانت متهمة فيها بالتهشير وابتزاز عدد من المشاهير.

دنيا بطمة احتفلت مع زوجها المنتج محمد الترك ووجهت له رسالة تغزلت فيه بعد أن نشرت صورة لهما وعلقت عليها قائلة: في يسار صدري، لك وطن، دمت شيئاً جميلاً، لا ينتهي.

وظهرت دنيا بطمة في عدد من الصور مع باقي أفراد عائلتها احتفالاً ببراءتها وبانتظار خروج شقيقتها ابتسام التي حكم عليها بالسجن في قضية حمزة مون بيبي بعد اتهامها معها بإدارة الحساب.

ونشرت دنيا بطمة عدداً من الفيديوهات قامت فيها بالغناء وبدت في غاية الراحة والسعادة ومليئة بالحياة وعبرت عن فرحتها قائلة: “احلى لقاء عشاء مع أصدقائي والقلب ماماتي لي حشمات تصور والحب زوجي.