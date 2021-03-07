أصغر منه بـ31 عامًا.. نيكولاس كيج يتزوج للمرة الخامسة وزوجته السابقة تحضر الزفاف

عدن - ياسمين عبد العظيم - تزوج النجم الأمريكي نيكولاس كيج من صديقته ريكو شيباتا في حفل صغير أقيم في مدينة لاس فيجاس حيث شاركت في الحفل زوجته السابقة وابنه وعدد محدود من الأصدقاء والمقربين.

هذا الزواج هو الخامس في حياة الممثل الأمريكي الشهير نيكولاس كيج البالغ من العمر 57 عاما.

نيكولاس كيج تعرف على ريكو البالغة من العمر 26 عاماً قبل عام واحد من عقد القران في اليابان، وفي أول تصريح له قال كيج: هذا صحيح.. تزوجنا ونحن سعداء جداً حيث تم الزواج في 16 فبراير 2021 ولم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي أو نشر الصور إلا مع بداية شهر مارس.

وأطلت عروس نيكولاس كيج بالكيمونو وهو الزي التقليدي لليابان لكن باللون الأسود مكون من 3 طبقات وأضافت إليه باقة زهور ملونة بالأصفر والأحمر واعتمدت على تسريحة شعر منسدل بسيطة جداً مع أحمر شفاه ساطع لكسر لون الثوب الخاص بها.

في حين أطل نيكولاس كيج ببدلة رسمية باللون الأسود ووضع على العروة وردة باللون الأصفر لتتماشى مع باقة زهور العروس.

الزفاف أقيم في فندق Primrose Courtyard بقيادة القس ريتشارد إي والتر ليُكمل الثنائي الإقامة في نفس الفندق بشكل طبيعي وبعد ظهور ريكو وكيج أمام المصورين في لقطات فيديو قصيرة جداً.

صور الثنائي خلال حفل الزفاف البسيط تم تداولها بشكل واسع مع بعض وثائق الزواج الرسمية التي أوضحت أن كيج وريكو قد حصلا على رخصة للزواج في 10 يناير 2021 كما أظهرت الوثيقة عمر ريكو الحقيقي حيث تبلغ من العمر 26 عاماً أي أنها أصغر من نيكولاس كيج بـ31 عاماً كما أنها أصغر من ابنه الأكبر وستون بـ 4 سنوات تقريباً.