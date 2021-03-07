انفصلا بسبب زواجه من أنغام.. هل عاد أحمد إبراهيم إلى زوجته الأولى؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحدث الملحن أحمد إبراهيم جدلًا، واسعا بالاحتفال بيوم ميلاد ابنه عيسى، في حضور زوجته.

الحدث أكد عودة إبراهيم رسميًا إلى زوجته بعد طلاقهما بسبب زواجه من الفنانة أنغام.

وقال إبراهيم بعد نشر صورته مع نجليه وزوجته، ياسمين عيسى، ويحتفلان بيوم ميلاد ابنه: كل سنة وأنت طيب يا عيسى، وأغلق الملحن التعليقات على الصورة.

وقبل أسابيع، احتفل الملحن بعيد ميلاده بصحبة عيسى، دون إعلان ما أن عادا من طلاقهما أم لا، يذكر أن الملحن تزوج من الفنانة أنغام منذ عام، وبمجرد معرفة الزوجة أعلنت طلبها الطلاق حتى انفصلا رسمًيا، كما انفصل أحمد إبراهيم وأنغام بعد أشهر من الزواج.