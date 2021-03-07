الحرب تشتعل بين منة فضالي وياسمين صبري والجمهور يدخل على الخط

عدن - ياسمين عبد العظيم - تسبب إعلان الفنانة منة فضالي عن رأيها في تمثيل الفنانة ياسمين صبري في خلاف بين جمورها وجمهور الفنانة المصرية، وذلك بعد أن كشفت عن رأيها في تمثيل ياسمين.

منة علقت على تمثيل ياسمين بقولها: لا تعليق .. هي حلوة وبنوتة قمر وبس، وحول الاختيار بين العمل مع محمد رمضان أو ياسمين صبري قالت: بالطبع رمضان لأنه ممثل تقيل واشتغل على نفسه كويس جدا ومطلعش مرة واحدة

تعليقات منة التي أطلقتها خلال مقابلة صحفية، عرضتها للانتقادات من جمهور ومحبي ياسمين صبري، الذين اتهموا منة بأنها تغار من نجومية ياسمين.

يذكر أن منة بدات التحضير للمشاركة في مسلسل مقابلة مع السيد آدم ٢ حيث تقوم بدور خبيرة تجميل، وهو من إخراج فادي سليم ومن بطولة غسان مسعود ومحمد الأحمد ورنا شميس.