نسرين طافش تتدرب على الرقص بجركات مثيرة وتحصد آلاف المشاهدات

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد إطلالاتها المميزة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي واصلت الفنانة السرية نسرين طافش نشر المزيد.

نسرين نشرت على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تتدرب على بعض الحركات الاستعراضية.

علقت نسرين على المقطع قائلة: ارقـــص .. لأنه لا يوجد شعور في العالم أعظم من شعور الحركة على مقطوعة موسيقية وترك بقية العالم يختفي .

الفيديو حقق نسبة مشاهدة علية تخطت 600 ألف في خلال 24 ساعة بينما تغزلت التعليقات في جمال نسرين طافش وحضورها المميز.