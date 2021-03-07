أول ظهور للفنانة حلا شيحة مع معز مسعود بعد الزواج مع أولادهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - أول ظهور للفنانة حلا شيحة مع زوجها الداعية والمنتج معز مسعود بعد الزواج من خلال صورة جمعتهما مع أولادهما.

وشاركت حلا جمهورها الصورة التي نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”، وظهرت فيها مع معز مسعود وأولاده وأولادها، وكتبت تعقيبا: “الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم ولادنا جميعا.



يذكر أن حلا ومعز احتفلا بعقد قرانهما في أحد فنادق القاهرة المطلة على النيل بحضور عدد محدد من الأهل والمقربين، وذلك بعد فترة من الجدل حول حقيقة علاقتهما بعد ظهورهما معاً في عدة مناسبات وعبر حساباتهما على “إنستغرام” و”فيسبوك”، من خلال الصور التي نشراها وعلقا بعضهما عليها، ليتم الكشف عن حقيقة العلاقة بإعلان زواجهما.

وظهرت حلا في حفل عقد القران وزفافها بإطلالة رقيقة مرتدية فستاناً أبيض طويلاً وتسريحة بسيطة لتفاجئ جمهورها بظهورها في إطلالة أخرى مرتدية الحجاب فوق رأسها.