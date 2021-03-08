دينا المصري تفضح المنتجين: عشان أوصل لازم أعمل حاجات وحشة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أطلقت مطربة الأوبرا المصرية ​الشابة دينا المصري​ الشهيرة فنيا باسم دليلة، مقطع فيديو صادم يكشف عن معاناتها من أجل تحقيق طموحاتها داخل الوسط الفني.

أكدت دينا أن كل المنتجين أشادوا بصوتها، ولكن قرار منحها فرصة الوصول إلى الجمهور يبقى رهن تقديم تنازلات أخلاقية، أو القبول بالزواج عرفيا من المنتج!!



دينا تحدثت بغضب ودهشة مما تواجهه داخل الوسط الفني المصري قائلة: يعني أنا مش عارفة هل أنا صوتي وحش، شكلي وحش، فيا عيب، فيا حاجة؟ معتقدش، كل ما أروح شركة إنتاج يقولي الله يا فنانة صوتك جميل، خلاص هنبتدي شغل يبص في حتة تانية خالص، يبص لشكلي أو لجسمي، أو يتجوزني عرفي، هو أنا لازم أعمل حاجة غلط، ولازم أقدم تنازلات، أنا طلع عيني لحد ما وصلت للي أنا فيه.

وتابعت: أنا مقولتش إني مش بقوم من على السجادة، أنا بسهر وليا صحابي أولاد أكثر من البنات، بلبس قصير ومفتوح وكل حاجة، بس أنا مش عايزة أعمل حاجة غلط، شغل في الشارع واشتغلت، دراسة ودرست، في الأوبرا واشتغلت، عملت كل حاجة تأهل الفنان للنجاح، تعبت على نفسي، خدتها من تحت، ما عنديش مشكلة أتعب، بس عايزة أوصل وانجح، أوصل باحترامي وكياني وبصوتي ومش لازم أعمل حاجة غلط.