زوجة ماجد المصري تكشف: لسنا سعداء كما تطنون

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت رانيا أبو النصر زوجة النجم ماجد المصري، الكثير من الجدل بعدما كشفت عن طبيعة العلاقة بينهما، مؤكدة أن الصورة الإيجابية المتداولة عنهما بسبب الصور الرومانسية المنشورة لهما عبر موقع إنستجرام، لا تعكس الحقيقة، ولكنهما حريصان على نشر الطاقة الإيجابية بين المتابعين.

رانيا التي تعاني حاليا من فيروس كورونا وتخضع مع ابنها للعزل الصحي، نشرت أولا صورة ليد ابنتها التي احترقت بعد سقوط مياه مغلية عليها، وأبدت دهشتها من الكوارث التي تلاحقها مؤخرا.

وبعدها أشارت عبر حسابها بموقع إنستجرام إلى إن ما تنشره عائلتها على مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا نوع من نشر الطاقة الإيجابية ولا تعكس الحقيقة بالضرورة، موضحة أن البعض يظن أنهم يستمتعون بحياتهم “بالطول والعرض”.

وطلبت رانيا من متابعيها عدم الظن بأن حياتها سعيدة طوال الوقت، مؤكدة أنها تعاني من أزمات متتالية، ولكن لا تعلن عنها، لأن حسابها يجب أن يظل مصدرا للسعادة والبهجة.