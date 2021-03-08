حنان ترك مع زوجها وأبنائها الخمسة احتفالا بعيد ميلادها

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الفنانة حنان ترك مع أسرتها بيوم ميلادها الـ46 بحضور زوجها وأبنائها الخمسة.

آدم خطاب نجل الفنانة نشر صورة تجمع العائلة كلها داخل منزلهم الجديد في الولايات المتحدة وهي أول صورة لحنان وسط أبنائها من زيجاتها المختلفة وبحضور زوجها الحالي.

حنان البعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي، تركت مهمة الاحتفال بيوم ميلادها إلى ابنها آدم، من زوجها الثاني خالد خطاب.

آدم علق على الصورة قائلا: كل ما أنا عليه، سوف أبقى مدينًا به لملاكي، عيد ميلاد سعيد لأفضل أم في العالم، وعلقت حنان على منشور ابنها قائلة يباركلي فيك، وبعدها وضعت تعليقا آخر يضم عدة ايقونات للشكر.



حنان قامت بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد رواج شائعة تؤكد تفكيرها في خلع الحجاب والعودة إلى العمل الفني، في أعقاب القرار المفاجيء لزميلتها حلا شيحا.

بعد فترة قصيرة عادت حنان للتواصل مع متابعيها عبر موقعي تويتر وإنستجرام، ولكنها حذفت كل صورها العائلية وبخاصة الصور التي تجمعها بابنتها الصغيرة.