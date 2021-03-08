مها نصار تعلن زواجها من المخرج حسين المنباوي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الممثلة الشابة مها نصار زواجها رسميًا من المخرج حسين المنباوي.

وقامت مها نصار بتغيير حالتها الاجتماعية على موقع “فيس بوك” إلى متزوجة، كما نشرت مها صورة تجمعهما بزواجها حسين المنباوي.

وبدأت قصة حب مها نصار والمنباوي أثناء عملهما سويًا في مسلسل “الفتوة” الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، والذي قام ببطولته ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.

وكانت مها قد جسدت خلال أحداث المسلسل شقيقة ياسر جلال.

كما يتعاون الزوجان حاليا في مسلسل “الملك” الذي يستعد للمنافسة في سباق رمضان بطولة عمرو يوسف وإخراج المنباوي، ويعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021 .