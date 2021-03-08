دينا داش تصدم الجمهور بصورة «غير لائقة» من شهر العسل (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت البلوجر دينا داش حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل بعد حفل زفافها.

ونشرت دينا داش عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة ظهرت فيها مستلقية على ظهر أحد المراكب في جزر المالديف، والذي تقضي فيه شهر العسل برفقة زوجها.

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وتسببت الصورة في تعرض دينا داش لموجة حادة من الانتقادات، بسبب وصف الجمهور للصورة بـ «غير اللائقة»، حيث قال أحد متابعيها: «عيب الصورة دي والله»، وقال آخر: «إيه الصورة دي؟»، وقالت أخرى: «دي معجبة بباطها اوي».

وفي وقت سابق، كانت دينا داش قد نشرت فيديو بدون ماكياج ودون إضافة «إكستينشن» للشعر، ورفعت شعرها على طريقة «ذيل حصان» وارتدت «روب» أبيض قالت أنه الأنسب وهي تروج لأحد منتجات التجميل ما عرضها للانتقادات من متابعيها خاصة مع حديثها باللغة الانجليزية إلى جانب العربية ما دفع بعض متابعيها للتساؤل حول سر الضجة التي صاحبت «داش» مؤخرا بسبب حفل زفافها.