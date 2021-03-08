شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – صافيناز فاتحه رجليها وتستعرض مؤخرتها بطريقة مثيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز صورا جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل “انستغرام” .ظهرت فيها وهي في حمام السباحة وتقوم بحركات “غريبة”، وصورة أخرى فتحت فيها ساقيها بشكل مثير.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من حادثة سقوط حمالة صدرها في إحدى الحفلات في مصر، ووقوعها في حرج.

وكانت الراقصة الاستعراضية صافيناز وقعت في موقف محرج للغاية وسط الجمهور. وذلك خلال ظهور أخير لها في أحدى الحفلات الخاصة.

ومن خلال لقطات انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، .فقد أظهر الموقف المحرج، والذي تمثل بسقوط حمالة صدرها، وظهور جسدها بشكل شبه كامل بين الناس.

وبعد انتشار اللقطات، نشرت صافيناز فيديو عبر حسابها الشخصي تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”. من خلال خاصية الاستوري. وظهرت خلاله وهي تؤدي رقصة في إحدى الحفلات بشرم الشيخ، وكانت ترتدي جامبسوت.