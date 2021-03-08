شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – اتفرج اخر فيديو لـ سما المصري قبل القبض عليها بلحظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إعتادت الراقصة ​سما المصري​ نشر مقاطع مصورة لها تعتمد الإثارة أحياناً بالتركيز على مؤخرتها وتارة بإستعراض منحنيات جسمها.

وقد نشرت المصري مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس البحر وفوقها Paraillot أزرق شفاف كشف ما تحته، فكشف عن صدرها وفخذيها بشكل واضح وبارز.

سما المصري كانت موجودة في جاكوزي وتحدثت خلال المقطع الذي نال أكثر من 50 ألف مشاهدة على يوتيوب بعد 24 ساعة من طرحه، عن نصائح للسيدات للحصول على نظافة البشرة وتنعيمها، وأرفقت الفيديو بتعليق في صفحتها جاء فيه: “هوبا هوبا هووووب.. الفيديو الجديد بتاع كيفية تنعيم الجسم وجلسات الجاكوزي للحريم”.