ميرهان حسين تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها في الجيم (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت الفنانة المتألقة ميرهان حسين أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ميرهان حسين عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» عدد من الفيديوهات أثناء ممارستها للرياضة ورفع الأوزان، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

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وبحسب ما جاء في الصور التي انتشرت بشكل كبير عبلى مواقع التواصل، فقد ظهرت مريهان حسين مرتدية ملابس رياضية سوداء و«كوتشي» أسود.

ومنذ أيام، تألقت الفنانة ميرهان حسين خلال خضوعها لجلسة تصوير، نشرت صورها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وفي جلسة التصوير، ظهرت «مريهان» بفستان نحاسي بحمالات رفيعة دون أكمام مصمم من الحرير، وبه رابطة من منطقة الوسط، وذو فتحة كبيرة من منطقة الصدر، كما اعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي المنسدل على ظهرها، مع وضع مكياج لافت.