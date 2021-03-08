شبيهة حورية فرغلي تثير الجدل على مواقع التواصل.. لن تصدق حجم الشبه بينهما (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت فتاة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة حورية فرغلي، حيث بدت ملامهن متطابقة.

وكانت قد نشرت الشابة المصرية المقيمة في تركيا هبة محمد، صاحبة الـ 29 عامًا، شخصية «روح» والتي جسدتها الفنانة حورية فرغلي في مسلسل «ساحرة الجنوب»، وذلك خلال جلسة تصوير، حيث ظهرت بالأزياء ذاتها وبالماكياج.

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وعن الشبه بينها وبين الفنانة حورية فرغلي، قالت الشابة هبة محمد: «كنت بطلع لايفات في الجروبات الخاصة بالبنات زي أي حد، ولفت نظرهم الشبه بيني وبين الفنانة حورية فرغلي، كنت في الأول بحسهم بيأفوروا، ومبسمعش كلامهم، إلى أن شافتني الماكيرة بينو، وعرضت عليا نعمل حاجة عن الفنانة كنوع من استغلال الشبه، وخاصة دور«روح»، في مسلسل «ساحرة الجنوب».

وتابعت الشابة العشرينية: «الماكيرة قالتلي انتِ شبهها أوي، وعايزة اعمل معاكي حاجة وخاصة ساحرة الجنوب وانتي وشك بيعبر عن حركاتها وريأكشن الشخصية نفسه وصوتها لما بتتحول».