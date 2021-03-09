شكرا لقرائتكم خبر عن ببنطلون مقطوع ووضعية مثيرة .. اتفرج صافيناز تنشر فيديو جديد لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز فيديو جديد لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصورة و الفيديوهات ” إنستجرام ” ، بعد عودتها للقاهرة من رحلة شرم الشيخ.

وكتبت صافيناز على الفيديو: “كل سنة وانتو طيبيبن يا حلوين”، مستخدمة الحروف الفرانكو، وذلك لتهنئة الجمهور بالعام الجديد.

وظهرت صافيناز في الصور أما حمام سباحة وهي تقوم بحركة استعراضية مثيرة، حيث فتحت ساقيها الاثنان خلفها ونظرت للكاميرا.

وهذه الوضعية يقول عليها المعظم “فتح حوض”، وهي تمرين استعراضي شهير، وكانت صافيناز ترتدي بنطلون جينز مقطع من منطقة الركبة، بالإضافة لبلوزة بها زهور.