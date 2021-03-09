أنغام تتحدث عن موقفها من الحب والزواج.. هل تفعلها مرة أخرى؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - لم تستبعد الفنانة أنغام احتمال وقوعها في الحب والزواج مجددا، مؤكدة أن الحياة علمتها إلا تقطع برأي في مثل هذه المواقف.

أنغام قالت: أنا بستغرب ليه البني آدم يوقف أنه يحب ودي حاجة بين إيدين ربنا.

وأضافت أنغام ردا على سؤال لسه قلبك قادر يحب؟ من عمرو أديب في برنامج الحكاية: هو سؤال لطيف جدا وغريب في نفس الوقت لأن أنا بستغرب ليه البني آدم يوقف أنه يحب ودي حاجة بين إيدين ربنا.

وتابعت قائلة: جايز.. الله أعلم.. مقدرش أقولك لا والله مقدرش أقولك مش هعمل كده تاني وأطلع كدابة بعد شوية جايز وعودتني الحياة إني معملش كده.

وتحدثت أنغام عن تفاصيل أغنيتها الجديدة “هو نفس الشوق” مؤكدة أن الأغنية موجودة منذ عامين وكان من المفترض أن تنزل ضمن ألبوم “حالة خاصة جدًا”، لافتة إلى أنها تعطل صدورها لأسباب فنية.

أكدت أنغام، إن مؤلف الأغنية الشاعر أسامة مصطفى غضب منها وعاتبها بسبب عدم طرح الأغنية وتأجيلها، وقالت: قلت له حقك عليا والأغنية هتنزل في توقيت أحسن وهتنزل لوحدها وهو صدقني وقالي تمام وجاء الوقت اللي حبيت أقول فيه هو نفس الشوق.

وأضافت: جاء الوقت اللي حبيت أقول فيه هو نفس الشوق وشفت المعنى اللي حسيناه كلنا دلوقتي وحسيت إنها مناسبة لحالتنا جميعًا، مشيرة إلى أن المشهد في الكليب الذي عرضت فيه صور الراحلين، مشيرة إلى أنها تقصد أن الحب ليس مجرد العاطفة بين الرجل والمرأة ولكن هناك حبا لأشخاص رحلوا عن عالمنا ولن يعودوا ولكنهم ما زالوا في وجداننا ومشاعرنا مشفتش أحلى من نجومنا اللي فقدناهم وفيه منهم ناس عزاز على قلبي قوي.

واعتبرت أنغام أن أغنيتها الجديدة أغنية مصرية جدا وإيقاعها وألحانها ألحان مصرية ومفرداتها مصرية جدا، وطريقة التعبير عن الشوق والجملة الموسيقية مصرية جدا، مؤكدة أن المستمعين بيعطشوا للأغاني الكلاسيكية.