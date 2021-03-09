شكرا لاهتمامكم بخبر ميجان ماركل تفتح النار على العائلة الملكية وتفضح ما فعلوه معها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصريحات مثيرة أطلقتها ميجان ماركل زوجة الأمير هاري فتحت فيها النار على العائلة المالكة البريطانية، وكشفت فيها السعي نحو حرمان ابنها الأول من لقب أمير.

وقالت ماركل في مقابلة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري إنها ُجبِرت على التزام الصمت، بعد انضمامها إلى العائلة المالكة، التي لم توفر لها الحماية على حد تعبيرها.

وأضافت ميجان إنها كانت ساذجة قبل أن تتزوج من العائلة في عام 2018، لكن انتهى بها الأمر بأن تملكتها أفكار انتحارية، حيث فكرت في إيذاء نفسها بعد أن طلبت المساعدة ولكن لم تحصل على أي شيء.

وأضافت أن ابنها الأول أرتشي، الذي يبلغ عمره الآن عاماً واحداً، حُرم من لقب الأمير لأنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة المالكة بشأن مدى قتامة بشرته.

ووصفت ميجان العائلة المالكة البريطانية بأنها غير مبالية وكاذبة، قائلة إن كيت -زوجة شقيق زوجها الأمير ويليام- جعلتها تبكي قبل زفافها.

ورغم تعرض العائلة المالكة، بما في ذلك الأمير تشارلز، لانتقادات علنية خلال المقابلة، لم يهاجم هاري ولا زوجته الملكة إليزابيث مباشرة.

ومع ذلك، قالت ميغان إن الشركة -التي ترأسها الملكة إليزابيث- جعلتها تلزم الصمت وإن مناشداتها للمساعدة عندما كانت في محنة بسبب التقارير العنصرية لم تلقً آذاناً صاغية.

وقالت ميغان وهي تبكي: لم أكن أريد أن أبقى على قيد الحياة. وكان ذلك تفكيراً واضحاً جداً وحقيقياً ومخيفاً. وأتذكر كيف كان هاري يحتضنني

.وأضافت أن العائلة حاولت إسكاتها، كما تحدثت عن أشخاص داخل المؤسسة لم يتقاعسوا فقط عن حمايتي من الادعاءات الكيدية، بل كذبوا لحماية الآخرين

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وأضافت: بمجرد زواجنا بدأ كل شيء في التدهور فعلا، وأدركت أنني لست فقط غير محمية، ولكنهم على استعداد للكذب لحماية أفراد آخرين من العائلة. لكنهم لم يكونوا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتي وحماية زوجي.