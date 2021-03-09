رسالة حب من أحمد حلمي إلى منى زكي في يوم المرأة

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل الفنان المصري أحمد حلمي بيوم المرأة العالمي من خلال رسائل وجّهها إلى النساء عموماً، وإلى والدته وزوجته الفنانة منى زكي خصوصاً.

حلمي نشر صورتين له مع كل منهما وأرفقهما بالتعليق: “الثامن من مارس هو يوم المرأة العالمي. لو كان بيدي لسطرته في كتب التاريخ. فهي اللون المكمل لكل صورة فيعطيها المعنى، هي الكنز الذي نجده في المحنة، هي الضحكة المكمله لكل فرحة، هي الضوء اللامع في أي عتمة. هي الذراع وهي العضد، شجّعوهن، فلنكن سنداً لهن فلولاهم لما كنا، فهنّ السبب في وجودنا فخرجنا من أرحامهن.



وأضاف: شكراً يا أمي على ما أعطيتني إياه من سنين عمرك حتى أصبحت رجلاً يحترم كل امرأة و يقدرها.

وتابع: شكراً لشريكتي في الحياة على وجودك في كل لحظة معي كتفٍ بكتف، فكنتِ دائماً نِعمَ الحبيبة و الزوجة والصديقة ونِعمَ الأم. شجّعوهن فلولاهنّ لما كنا”

وتفاعل معه الكثيرون وأثنوا على العاطفة الجيّاشة التي يكنّها لكل من والدته وزوجته، وحققت الصورتان أكثر من 263 ألف إعجاب.