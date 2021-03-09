غادة عادل تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا وطليقها يطلب الدعاء

عدن - ياسمين عبد العظيم - غادة عادل

كشفت الفنانة غادل عادل للمرة الأولى تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا

وأكدت النجمة المصرية أن حالتها الصحية حتى الآن مستقرة، وأوضحت أنها شعرت بأعراض برد خفيفة منذ 3 أيام، فأجريت المسحة التي جاءت نتيجها إيجابية، ولكن حالتي الصحية مستقرة.

وأشارت إلى أنها “ملتزمة بالعزل الذاتي داخل غرفتي بالمنزل، وأتبع العلاج الرسمي الخاص بوزارة الصحة حتى إتمام الوقت المحدد وعمل مسحة آخرى”.

وكان مجدي الهواري، طليق غادة عادل تحدث عن حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أنها “تجاوزت الموجة الأولى من الفيروس، وتخضع في المرحلة الحالية لبروتوكول العلاج الذي حددته وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بعد أن عزلت نفسها في المنزل”.

وطالب بالدعاء لها بالشفاء، وبأن تتجاوز هذه المحنة وتعود إلى جمهورها وبيتها وأسرتها، وتستكمل تصوير أعمالها.