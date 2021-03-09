حلمي بكر يخضع لجراحة ويؤكد: الدنيا لسة بخير

عدن - ياسمين عبد العظيم - خضع الموسيقار المصري الكبير حلمي بكر لجراحة في العين اليسري، حيث ظهر في صور عدة وهو يرقد على سرير في المستشفى وعينه مغطّاة بشاش طبي بعد الجراحة.

وكان ابن شقيقة حلمي بكر، عازف آلة القانون الفنان فادي بدر، قد أكد أن العملية تمت بنجاح، وأن حالة خاله الصحية مستقرة.

ونشر بدر عبر حسابه الخاص في “فيسبوك”، بعض الصور لخاله الموسيقار من داخل غرفته في المستشفى، وعلّق عليها بالقول: ألف سلامه عليك يا خالو…. وربنا يشفيك ويعافيك ويقومك بالسلامة يا حبيبي إن شاء الله.

وحرص حلمي بكر على طمأنة الجمهور على حالته الصحية بعد الجراحة قائلاً: أنا الحمد لله خرجت من المستشفى وحالياً صحتي جيدة بعد أن قمت بإزالة مياه بيضاء من عيني اليسرى.

وأضاف: من سنين أجريت نفس العملية في عيني اليمنى والآن أجريت في العين اليسرى بعد أن شعرت بتعب فيها.

كما شكر الذين حرصوا على الاطمئنان على حالته الصحية، قائلاً: جاءني عدد من المكالمات لا حصر لها وهذا يشعرني أن الدنيا مازال بها الخير، وأكد أن عدداً كبيراً من المطربين والملحنين حرصوا على التواصل معه للاطمئنان على صحته.