حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا.. وهذا ما قاله والدها لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الفنان المتألق أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة إصابة ابنته بفيروس كورونا، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر الموسيقار الكبير أحمد أبو ظهرة على «فيسبوك» صورة تجمعهما من إحدى رحلاتهما الأوروبية، وعلق عليها قائلاً: «ألف سلامة عليكي يا ميرو وإن شاء الله تخفي بسرعة من كورونا، لأول مرة يكون نفسي أكون جنب حد عنده كورونا، الصورة من السنة اللي فاتت كنت أنا وهي في راندفو في فيينا وأخدتها وروحنا حضرنا حفلة في الكونسيرت هاوس فيينا».

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وعلى جانب آخر، كانت حفيدة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، سارة صبري، غازلت جدها في أحدث ظهور له منذ أزمة تصريحاته التي قال فيها: «قف للفنان موقف التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولا» بدلا من «قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»، حيث نشرت صورة معه وهي تحتضنه، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت في تعليقها عليها: «حب حياتي – Love of my life».