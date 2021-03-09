شكرا لقرائتكم خبر عن مكشوفة الصدر – اتفرج فيفي عبده بينت الحلويات وشغاله رقص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الممثلة والراقصة المصرية ​فيفي عبده​، صورة جديدة لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي على أحد الشواطئ، وإعتمدت في إطلالتها فستان أسود طويل ذات تصميم ناعم، وتركت شعرها على طبيعته منسدلاً على كتفيها، حاملة بيدها حذائها. وعلقت على الصورة كاتبةً : “‏بحبك اوي من مصر أم الدنيا”.

يذكر أن عبده عبّرت عن إستيائها مؤخراً بعد إنتشار شائعات طالت وضعها الصحي، ما دفع بها إلى أن تطل على متابعيها في صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي، ونفت بدورها كل ما يقال عن أنها أدخلت إلى العناية الفائقة في المستشفى وقالت أنها متواجدة في منزلها وصحتها تتحسن ودعت على كل من يحب الأذى لغيره قائلة :”ربنا ياخد اللي بيتكلم علي غلط”، ثم ختمت بتمنياتها بأعياد مجيدة للجميع.