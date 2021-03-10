بهذه الطريقة احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلادها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بطريقة مختلفة، احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلادها في لوكيشن مسلسل «حرب أهلية» الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

ووفقًا لما جاء في الصور، فقد جاء هذا الاحتفال بحضور الفنان باسل الخياط وأروى جودة وباقي فريق عمل المسلسل، حيث احتفلت يسرا من خلال تورتة عليها الصور الخاصة بها، وبعد الاحتفال تمنى لها الجميع السعادة في عامها الجديد.

شبيهة حورية فرغلي تثير الجدل على مواقع التواصل.. لن تصدق حجم الشبه بينهما (اتفرج)

ميرهان حسين تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها في الجيم (اتفرج)

وجدير بالذكر أن مسلسل «حرب أهلية» من بطولة «يسرا وباسل الخياط وأروى جودة وسارة التونسي وسنتيا خليفة وتامر هجرس وعدد من الفنانين»، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن هذا العمل يأتي بعد نجاح كبير حققته النجمة يسرا العام الماضي من خلال مسلسل «خيانة عهد»، والذي شاركت في ببطولته مع «خالد سرحان وعبير صبري وحلا شيحا وخالد أنور وسلوي عثمان وبيومي فؤاد وهنادي مهنا وتيام مصطفي قمر وعدد من الفنانين»، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.