والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - الجمال صفة متوارثة في عائلة ياسمين الخطيب، هذا ما كشفت عنه أحدث صور قامت بنشرها.

تصدرت ياسمين كعادتها مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكن هذه المرة بسبب جمال والدتها اللبنانية.

ونشرت ياسمين جلسة تصوير جديدة لها بصحبة والدتها والتي نالت إعجاب الجميع لجمال ياسمين الموروث من والدتها.

كما أكد البعض على الشبه الكبير الذي يجمعهما خاصة في لون العينين الزرقاء والبشرة الفاتحة.

ولدت ياسمين الخطيب في الثمانينات بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات.