دنيا بطمة تنهار بعد حبس شقيقتها في قضية حمزة مون بيبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - انهارت الفنانة المغربية دنيا بطمة من البكاء خلال لقاء صحفي لها مع إحدى الصحف العربية والتي تحدثت فيه عن حبس شقيقتها ابتسام التي مازالت بالسجن على خلفية اتهامها في قضية حمزة مون بيبي.

وفي الفيديو الذي نشرته دنيا بطمة على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، قالت: لقاء من داخل البيت كله مشاعر صادقة وعفوية تكلمت من كل قلبي والله يحفظنا ويحفظكم من شر الخلق باش تشوفوا اللقاء كامل شوفوا السطوري في انتظارك حبيبتي أختي الغالية ابتسام.

وأوضحت خلال اللقاء أن شقيقتها كانت قريبة جداً منها وتسبب سجنها في معاناة لها ولم يكن الأمر سهلاً، معلقة: “كأن عيني اقتلعتا من مكانهما، علاقتنا كانت استثنائية فسنة غيابها مرت كعشرين سنة، السجن ليس سهلا ولا أتمناه لعدوي، فأنا لا أريد السجن لمن أوصلني إلى هنا، لكن مقابل ذلك، السجن مدرسة علمتنا الكثير، وهذه المحنة التي مررت بها أنا وأختي علَمتنا كثيرا من الأشياء.

واعتبرت دنيا بطمة أن المحنة التي مرت بها كشف لها حقيقة بعض الأشخاص واسقطت عنهم الأقنعة، قائلة :”إنها عبارة عن درس، هناك أقنعة سقطت وفي الوقت نفسه دخل أناس جدد حياتنا، لم تكن تربطنا بهم أي علاقة، نحاول تجاوز الأزمة التي مررت بها وأظهرت لنا حقيقة كثيرين وفي الوقت نفسه تعرفنا على أناس من مستوانا، سواء القريب أو البعيد، لكن الفترة بقدر ما هي قاسية فهي مدرسة تعلمنا منها”.

وأكدت أن علاقتها بابنة زوجها المنتج البحريني، محمد الترك جيدة وتتواصلان بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن حلا الترك تعيش مع عمتها في دبي حيث تدرس بالجامعة، معلقة :”هم أطفال زوجي وما أتمناه لبناتي أتمناه لهم، وعلاقة أبناء محمد الترك بين بعضهم البعض طيبة.