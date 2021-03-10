أولها الطلاق.. نوال الزغبي تكشف عن أزماتها وكيف خرجت منها

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي إنها كانت تشعر بعقدة طوال حياتها منذ الصغر بسبب عدم شعورها بكونها جميلة أسوة بالفتيات في هذه المرحلة.

وأشارت م إلى أنها لم تكن تعلم سبب هذا الشعور وهو ما دفعها للشعور بالتعجب عندما بدأ الجميع يتحدث عن كونها جميلة.

وتابعت: لما دخلت استديو الفن وكانوا يقولون عني جميلة كنت أستغرب ذلك ولكن بعد ان كبرت أيقنت أني جميلة ليس فقط بالشكل وإنما أملك مميزات أخرى ومنها حلاوة الروح.

وحول الأزمات والصفعات التي تعرضت لها قالت إن أزمتها الأولى كانت بعد انفصالها عن زوجها وهو ما علمها الكثير.

وعلقت : أن من حولنا لم يتعاملوا معي بتوازن وعند طلاقي تعلمت أن أكون أكثر قوة والصفعة الكبيرة عندما تعرضت لمشكلة بوجهي حيث جلست عاماً كاملاً في المنزل ولم أر أحداً، وكنت أبكي بشدة وخصوصاً عندما كانوا يقولون لي أنه يكفي إجراء نفخ للوجه حيث عشت حالة نفسية سيئة ولكن أصريت أن أعود نوال الزغبي وكل فنان لديه مرحلة صعبة بحياته ولكنها تقطع وتمر.