رسالة غاضبة من بسنت شوقي بعد واقعة التحرش بطفلة المعادي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت طفلة المعادي التي تم التحرش بها من قبل أحد الرجال المتحرشين مشاعر الغضب لعدد كبير من المشاهير ونجوم الفن والذين قرروا التحدث والبوح بهذه المشاعر الغاضية والاستياء تجاه هذا التصرف المشين.

ضمن المشاهير الذي قرروا الخوض والتحدث والتعبير عن غضبهم جراء ما حدث لفتاة المعادي هي الممثلة الشابة بسنت شوقي.

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك عن علاقة المتحرش واستخدامه للآيات القرأنية والصور الدينية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما كشفت عن تعرضها للتحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت بسنت معلقة:” مفيش رسالة – ولا واحدة – جاتلى قبل كدة من متحرش، إلا إذا بروفايله سواء فيسبوك أو إنستجرام كان فيه شكل من أشكال التدين دي.

أضافت: على نفس النطاق، مفيش واحدة ست متنمرة دخلت كتبت كومنت ابن … ليه علاقة بشكلى مش لبسى أو دخلت دعت عليا مثلا، إلا و بردو البروفايل بتاعها فى البيو غالبا بيبقى إنستجرام كله أدعيه شبيهه: ربنا أرحمنا تحت الأرض و فوق الأرض، يا رب أجبر بخاطرى، و هكذا

اختتمت بسنت شوقي تدوينتها متسائلة: أيه؟! و ليه؟!”.