هل سيدفع 25 مليون جنيه؟.. المحكمة تحدد موعد نهائي لقضية محمد رمضان مع الطيّار

عدن - ياسمين عبد العظيم - حددت المحكمة الاقتصادية المصرية، موعدًا نهائيًا لحسم النزاع الدائر منذ عام بين الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر، بعدما قررت حجز الدعوى المرفوعة من الأخير بطلب تعويض قيمته 25 مليون جنيه إلى جلسة 7 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

المحكمة أغلقت باب المرافعات في القضية رقم 119 لسنة 2020، واستلمت المذكرات الخاصة بالدفاع عن محمد رمضان، وكان من المفترض مثوله أمامها للاستماع إلى أقواله.

وأكدت المحكمة أنها ستنطق بالحكم النهائي في تعويض أشرف أبو اليسر بمبلغ 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بسبب قيام رمضان بنشر صورة له ادعى فيها أنه يقود الطائرة بنفسه، ما تسبب في سحب رخصة طيران أبو اليسر ومنعه من مزاولة المهنة نهائيا لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

وكان المحامي مجدي حلمي، طالب الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله الطيار أشرف أبو اليسر، نظرًا للأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان، استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش في المطار”، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

يذكر أن الأزمة اندلعت بعدما نشر محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع إنستقرام ، فيديو له من داخل الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشاركهم تجربته الأولى في قيادة الطائرات، ودخل بالفعل قمرة الطائرة وتلقى التعليمات من الكابتن، وظهر في الخلفية صوت شقيقه محمود وهو يقسم بالله أن محمد من يقود الطائرة وليس الطيار الأصلي.

رمضان قال في الفيديو إنها المرة الأولى التي يقود فيها طائرة، حيث قام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة، وقام بالجلوس بجوار الكابتن، وقام بالتعتيم على الحوار الدائر بينه وبين الطيار ببث أغنية له دون كشف السبب، وبعدها عاد الصوت ليقسم شقيقه محمود أن الطائرة تطير بقيادة محمد رمضان.