فايز السعيد يستقبل مولوده الرابع ويختار اسم له دلالة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - استقبل الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد مولوده الجديد صباح اليوم الخميس 11 مارس، وأطلق عليه اسم زايد.

وأعلن فايز السعيد استقبال مولوده الجديد زايد عبر حسابه الرسمي بموقع وتطبيق “انستجرام” عن طريق نشر أول صوره له وهو يحمله بين يديه.



وعلق فايز على الصورة كاتباً:”الحمد لله على تمام النعمة وأكتمال المنه بفضل الله وكرمه رزقت بمولودي زايد بن فايز اللهم انبته نباتاً حسناً وأجعله قرة عين لنا يارب”.

وحسب المعلومات المتداولة عن الفنان فايز السعيد فهو له ثلاث أبناء آخرين وهم حمدان ومحمد وهند ليكون زايد هو الطفل الرابع للفنان الإماراتي.