خالد سليم زوج الفنانة يسرا في ظهور نادر احتفالا بعيد ميلادها

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الفنانة المصرية يسرا بعيد ميلادها وسط عدد كبير من الفنانين من أصدقائها.

كما شاركها الاحتفال فريق عمل مسلسل “حرب أهلية”، وذلك ضمن أحداث تصوير المسلسل، حيث قامت شركة العدل جروب المنتجة للفيلم بحفل صغير شارك فيه عدد قليل من أصدقاء الفنانة يسرا سواء من داخل الوسط الفني وخارجه.

يذكر أن مسلسل “حرب أهلية” من إخراج سامح عبدالعزيز، وأيضَا من تأليف أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل، وبطولة كلًا من : يسرا، وباسل خياط، وأروى جودة، وجميلة عوض، ويعتبر من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2021.

والملفت للنظر كان مشاركة خالد صالح سليم زوج الفنانة يسرا في الاحتفال بعيد ميلادها، فهو نادر الظهور معها.