نيقولا معوض يعلن زواجه بشكل مفاجئ ويحتفل برومانسية شديدة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئ الفنان اللبناني نيقولا معوض جمهوره باحتفاله بزواجه من فتاة خارج الوسط الفني.

نيقولا معوض أعلن زواجه بطريقة رومانسية، إذ نشر عبر حسابه الرسمي بموقع وتطبيق “انستجرام” فيديو الاحتفال بزواجه على شاطئ البحر في لقطات رومانسية مع زوجته.

وعلق نيقولا على الفيديو كاتباً: إتجوّزنا.. للمرّة الأولى و الأخيرة.



وظهر كل من العروسين في الفيديو وهما يتحدثان عن حبهما الكبير متمنين أن يعيشا معا في سعادة إلى آخر العمر.

وبرومانسية شديدة تحدث نيقولا عن زوجته قائلاً:” وجودها في حياته دليل على حب الله لي، فهي كانت هديتي المنتظرة من الله وأشعر أحياناً بأنني لا ستحقها”.