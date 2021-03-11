هنا الزاهد ترقص بملابس صيفية وتشعل السوشيال ميديا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هنا الزاهد

أشعلت الفنانة هنا الزاهد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في “إنستجرام”، ظهرت فيه وهي ترقص بطريقة هستيرية على أنغام أغنية “ملطشة القلوب” للمطرب مصطفى شوقي

جاء ذلك خلال استمتاعها بارتفاع درجة الحرارة في القاهرة، حيث ارتدت ملابس صيفية عبارة عن بنطلون أزرق زهري، وتيشيرت أبيض كات… وعلّقت على الفيديو بالقول: “الصيف وحشني أوي”، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها على السوشيال ميديا.



هنا الزاهد يُعرض لها حالياً مسلسل “حلوة الدنيا سكر” من إخراج خالد الحلفاوي، وهو أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، ويتكون من حكايات منفصلة لشخصيات مختلفة، وكل حكاية يتم تجسيدها في خمس حلقات.