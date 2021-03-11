تامر حسني يستعيد الرومانسية مع زوجته بحضن دافئ

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد تكذيب الفنان المصري تامر حسني وزوجته مصمّمة الأزياء المغربية بسمة بوسيل خبر انفصالهما.

نشرت بسمة على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جمعتهما معاً وظهر فيها تامر وهو يحتضنها… وأرفقت الصورة بتعليق رومانسي جاء فيه: وينور قمر الليل ويضحك لنا في سماه، تامر حسني وسرعان ما رد عليها الفنان وكتب: والنبي انت اللي قمر، بسمة بوسيل.



كما أعاد تامر نشر الصورة على حسابه مع التعليق نفسه. وهو ما أثار اهتمام العديد من المتابعين والمشاهير ومنهم الإعلامية السعودية لجين عمران والفنانة المصرية منة فضالي والفنان مساري والفنانة اللبنانية سينتيا خليفة. وتمنى لهما الجميع دوام السعادة معاً.