أحمد العوضي يتعرض لهجوم بسبب طفلة المعادي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرض الفنان أحمد العوضي لهجوم من أحد الأشخاص على حسابه الخاص في فيسبوك عندما أبدى رأيه في قضية المتحرش بطفلة المعادي، والتي أثارت الجدل خلال اليومين الماضيين.

وأعاد العوضي نشر رأي الشخص الذي هاجمه وردّ عليه قائلاً: إيه يا أبو عبده مالك بس.. أنا خلصت الاختيار من زمان وبعمل اللي مالوش كبير دلوقتي اصحى يا عم من النوم روق كده عشماوي علم عليكم جامد.

وكان الشخص الذي يحمل حسابه على فيسبوك اسم “أبو عبد الرحمن الشافعي”، ويدّعي أنه يقدّم برامج على إحدى القنوات الفضائية، قد نشر رأي أحمد العوضي في قضية متحرش المعادي، وكتب معلّقاً: “نشروا الفسق والفجور في المجتمعات وبعد كده عملوا نفسهم دراويش أطهار، وما هم إلا كالشيطان لما أغوى العابد وأوقعه في الرذيلة ثم القتل، فقال له اسجد لي وأنجيك من محنة الصلب، فلما سجد له وكفر بالله؛ ولى هاربا وهو يقول: إني بريءٌ منك إني أخاف الله رب العالمين”.