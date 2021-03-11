قصة أجرأ مشهد في حياة جيهان قمري.. جعلها أشهر فنانة في عام 2006

عدن - ياسمين عبد العظيم - عرفها الجمهور من خلال دورها في فيلم «عمارة يعقوبيان»، حيث جسدت دور فتاة الليل التي تسرق الفنان عادل إمام بعد قضاء سهرة معه في مكتبه.

وبالرغم من أنها شاركت في عدة أعمال فنية، إلا أن هذا الدور كان أبرز أدوار الفنانة اللبنانية جيهان قمري، والتي دائمًا ما يربط الجمهور بينها وبين الأدوار الجريئة والمثيرة​.

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وعن دورها في فيلم «عمارة يعقوبيان»، تحدثت جيهان قمري في أحد اللقاءات التليفزيونية عن المشهد الذي جمعها بالفنان عادل إمام معبرة عن فرحتها الكبيرة بالتمثيل أمامه.

وقالت جيهان قمري: «طلبوني علشان أروح أقابل المخرج ثروت حامد وقالي إحنا قلنا أسماء كتيرة والزعيم قال هاتوا جيهان قمري لو ترضى لأن الدور صغير، وقلت أنا يكفيني أعدي بس من أمام الزعيم مش كمان أعمل خمس مشاهد معاه وطبعًا وافقت».

وتسبب هذا المشهد في شهرة الفنانة اللبنانية جيهان قمري، لتُعد أهم فنانة في العام 2006، وتبدأ تنهال عليها العروض الفنية، لتشارك بعد ذلك في عدد كبير من الأعمال الفنية.

وتعد الفنانة اللبنانية المتألقة جيهان قمري إحدى أهم ممثلات الدور الثاني، وقد ولدت في 5 يوليو عام 1969، لأب لبناني عبد الله جميل قمري وأم لبنانية من جذور مصرية، هي الممثلة ​ليلى قمري

ووفقًا لما قالته الفنانة جيهان قمري عن حياتها الخاصة، فقد قالت إنها كانت تتميز في طفولتها بالدلع، وكان معظم لعبها مع الصبيان، الأمر الذي يُزعج جدتها، التي تلجأ لضربها معاقبة على ذلك، وكانت أول قصة حب لها بالمرحلة الإعدادية.