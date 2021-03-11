شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – اتفرج ياسمين صبري تظهر في حمام السباحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعاد ناشطون تداول صورة للفنانة المصرية ياسمين صبري وهي تمارس هوايتها في حمام السباحة.

وظهرت ياسمين صبري شبه عارية بأحد المنتجعات السياحية، في حين لم يبد إلا ظهرها في الصورة العارية التي أثارت حالة من الجدل.

وكانت الفنانة المصرية قد أثارت جدلا واسعا بعد نشرها صورة لها عبر حسابها في إنستغرام وهي تسير مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في حديقة منزلهما حيث انتقد بعضهم التقاط الصورة في ذلك المكان.

ويظهر خلف الزوجين في الصورة أسطول من السيارات الفارهة ومنها السيارة التي أهداها لها أخيراً وأثارت ضجة بسبب سعرها الذي يبلغ ستة ملايين ونصف مليون جنيه.